كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في محيط مسجد رياض الصالحين بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2024 - 13:58

كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في محيط مسجد رياض الصالحين بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة

منذ 52 mins 13 May، 2024
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