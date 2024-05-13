النائب عزّ الدين : ستبقى يدُ المقاومة هي العليا في مواجهة العدوّ الإسرائيلي

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عزّ الدين خلال الحفل التكريمي الذي أقامه “حزب الله” في حسينية بلدة زوطر الشرقية “للشهيد على طريق القدس” حسن علي كريم، بمشاركة شخصيات وفاعليات، علماء دين، عوائل الشهداء ووفد من أهالي بلدة دير سريان، انّ “المقاومة اليوم تقترب أكثر من أيّ وقتٍ مضى لإعلان النّصر في فلسطين ونجد جبهات الإسناد والنصرة ومن مستجدّاتها جبهة الحركة الطلابية العالمية التي باتت تُشكّل سنداً حقيقياً في الرأي العام العالميّ، وفضحت إدعاءات أميركا والغرب والعدوّ الصهيوني” .

أضاف : “هذه الجبهة تُساند الحقّ الفلسطيني وهذا تحوّل إستراتيجي إلى جانب الحقّ والقضية الفلسطينية” .

ولفت عزّ الدين إلى أنّ “في جبهة الجنوب لمن لا يعرف أن يقرأ عليه أن يُدرك وأن يعلم أن جبهة الإسناد في شمال فلسطين هي لا تقلّ أهمية عن ما يجري من المقاومة في فلسطين في مواجهة العدوّ الإسرائيلي”.

وشدد على أنّ “الإرهاق والتعب وإذلال العدوّ من هذه الجبهة كان مهما وكبيراً وعظيماً لذلك الآن سلاح الجوّ الذي يفتخر به العدوّ في حسم المعارك فَشِل وعجِز في صدّ مُسيرات المقاومة الإسلامية في لبنان وأصابت هدفها بشكلٍ دقيق”.

وأكد ان “المقاومة الإسلامية في لبنان لم تستخدم حتى الآن سوى السلاح التقليدي الذي طوّره الاخوة العاملون في الصّناعة الوطنية لذلك هذه المسيّرات هي صناعة وطنية لبنانية” .

وختم عزّ الدين : “نحن نملك الكفاءة والقدرة والعزم والإرادة لذلك هذه الجبهة قائمة ومستمرة في نُصرة ومواجهة العدوّ الإسرائيلي وستُمارس بما تملك من سلاح يُناسب ردع العدوّ حتى لا يتفلّت إلى أبعد مدى وستبقى اليد المقاومة هي العليا”.

المصدر: موقع المنار