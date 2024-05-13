كتائب القسام: استهدفنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” وجرافة عسكرية D9 بعبوة شواظ في حي السلام شرق رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2024 - 11:40

كتائب القسام: استهدفنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” وجرافة عسكرية D9 بعبوة شواظ في حي السلام شرق رفح

منذ 9 mins 13 May، 2024
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