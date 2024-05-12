أسرار “أبرامز” الأميركية تتكشف أمام خبراء “روستيخ” الروسية

أعلن سيرغي تشيميزوف رئيس مؤسسة “روستيخ” الحكومية الروسية للتكنولوجيا أن خبراء المؤسسة باشروا معاينة دبابة “أبرامز” أميركية اغتنمت في أوكرانيا للوقوف على تقنياتها، ونقاط ضعفها.

ولم يدل تشيميزوف بأي تفاصيل أخرى، مشيرا إلى سرية الأمر.

ويواصل الجيش الروسي عرض نماذج غنائمه من أسلحة “الناتو” بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث عرض دبابة “ليوبارد” ألمانية ودبابات “أبرامز” ومدرعات “برادلي” و”هامرز” أميركية، ومدافع “قيصر” ذاتية الحركة فرنسية وغيرها من أسلحة الغرب الخفيفة والثقيلة التي عوّلت عليها كييف وحلفاؤها في “قلب” موازين المعركة.

المصدر: نوفوستي