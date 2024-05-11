كتائب القسام تدك تحشدات وآليات العدو شرق معبر رفح بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2024 - 22:28

كتائب القسام تدك تحشدات وآليات العدو شرق معبر رفح بقذائف الهاون

منذ 20 mins 11 May، 2024
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