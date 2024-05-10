CBS: جامعة كزافييه في لويزيانا تلغي دعوة سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة لحضور حفل التخرج بسبب احتجاجات الطلاب – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 02:04

CBS: جامعة كزافييه في لويزيانا تلغي دعوة سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة لحضور حفل التخرج بسبب احتجاجات الطلاب

منذ 7 mins 10 May، 2024
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