رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق “أفيف كوخافي”: السبيل الوحيد لوقف الحرب في الشمال هو وقف الحرب في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2024 - 01:16

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق “أفيف كوخافي”: السبيل الوحيد لوقف الحرب في الشمال هو وقف الحرب في قطاع غزة

منذ 45 mins 9 May، 2024
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