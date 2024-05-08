مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة حولا في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 00:36

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة حولا في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 7 May، 2024
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