اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 00:36

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها

منذ 1 ساعة 7 May، 2024
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