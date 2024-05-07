القيادي في حماس طاهر النونو: وافقنا على مقترح وقف إطلاق النار لأنه يلبي الحد الأدنى من مطالبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 23:04
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وقفات في الجامعة الأميركية ببيروت وفي جامعات البقاع تضامنًا مع غزة وتنديدًا بوحشية الاحتلال بحق أهالي القطاع
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
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كتائب القسام: وفاة الاسيرة الصهيونية جودي فانشتاين متأثرة باصابتها في قصف حصل قبل شهر للمكان الذي كانت محتجزة فيه
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
القيادي في حماس طاهر النونو: وافقنا على مقترح وقف إطلاق النار لأنه يلبي الحد الأدنى من مطالبنا
منذ 17 mins
7 May، 2024
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