المقاومة الإسلامية تستهدف مبنًى تتموضع فيه قوة استخبارات للجمع الحربي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وتصيبه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 21:34
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مكتب الإعلام الحكومي في غزة: العدو يتعمد تأزيم الوضع الإنساني بإيقاف إدخال المساعدات وإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم
المقاومة الإسلامية: بعد قرابة الساعة والنصف من هجومنا الجوي استهدفنا تجمع جنود العدو داخل ثكنة راموت نفتالي بصاروخ موجه
المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع السماقة وثكنة زبدين وجنود العدو في إحدى دشم موقع الراهب
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعاً لجنود العدو قرب مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة
إذاعة جيش الاحتلال: انفجار 3 مسيرات أطلقت من لبنان في الجليل الأعلى ما أدى إلى وقوع أضرار واندلاع حريق
قصف صهيوني استهدف مرتفعات جبل الريحان وإقليم التفاح وأطراف طيرحرفا وشيحين والجبين جنوب لبنان
مراسل المنار: استهداف أطراف بلدة كفرشوبا بقذيفة مباشرة أطلقتها دبابة ميركافا صهيونية في موقع السماقة
تواصل التحركات الطلابية في الجامعات الأميركية والغربية عموماً وسط قمع الشرطة المحلية دعمًا لغزة ورفضًا للعدوان الصهيوني
تواصل التحركات الطلابية في الجامعات الأميركية والغربية عموماً وسط قمع الشرطة المحلية دعمًا لغزة ورفضًا للعدوان الصهيوني
وقفات في الجامعة الأميركية ببيروت وفي جامعات البقاع تضامنًا مع غزة وتنديدًا بوحشية الاحتلال بحق أهالي القطاع
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي في أربعين شهداء العدوان على القنصلية الإيرانية بدمشق: العدو في طريقه إلى الزوال
اللواء سلامي: عملية "طوفان الأقصى" تمثل هزيمة كاملة للكيان الصهيوني فدفعت هذه العملية هذا الكيان إلى حافة الموت الدماغي
اللواء سلامي: عملية "طوفان الأقصى" تمثل هزيمة كاملة للكيان الصهيوني فدفعت هذه العملية هذا الكيان إلى حافة الموت الدماغي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم تنصيبه لولاية جديدة: نسعى إلى تشكيل عالم متعدد الأقطاب وسندافع عن وطننا بإخلاص
كتائب القسام: وفاة الاسيرة الصهيونية جودي فانشتاين متأثرة باصابتها في قصف حصل قبل شهر للمكان الذي كانت محتجزة فيه
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
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المقاومة الإسلامية تستهدف مبنًى تتموضع فيه قوة استخبارات للجمع الحربي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وتصيبه إصابة مباشرة
منذ 35 mins
7 May، 2024
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