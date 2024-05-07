اعلام العدو: إطلاق صاروخين مضادين للدروع باتجاه شتولا بالجليل الغربي ووقوع أضرار بالمنازل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 20:02

اعلام العدو: إطلاق صاروخين مضادين للدروع باتجاه شتولا بالجليل الغربي ووقوع أضرار بالمنازل

منذ 1 ساعة 7 May، 2024
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