الهلال الأحمر الفلسطيني: اجتياح رفح يهدد حياة آلاف المدنيين ويفاقم الوضع الصحي والطبي المتهالك – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 10:48

الهلال الأحمر الفلسطيني: اجتياح رفح يهدد حياة آلاف المدنيين ويفاقم الوضع الصحي والطبي المتهالك

منذ 1 ساعة 7 May، 2024
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