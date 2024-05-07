مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يطلق النار بكثافة شرق مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 7 2024 - 09:16

مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يطلق النار بكثافة شرق مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة

منذ 30 mins 7 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة