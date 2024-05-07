هيئة المعابر في غزة: توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى القطاع بعد اقتحام الدبابات الصهيونية معبر رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 09:16
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خليل الحية: الوسطاء قالوا لنا إنّ الرئيس الأميركي يلتزم التزامًا واضحًا بضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
القيادي في حماس أسامة حمدان للمنار: الكرة الآن في ملعب الوسطاء لإقناع الاحتلال والمقاومة ليست عاجزة عن مواصلة القتال
أسامة حمدان للمنار: هناك ضمانات قدمت من الوسطاء ولكن الضمانات الأساسية هي قدرة المقاومة في غزة ولبنان والعراق واليمن
رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية اتصل بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وأشادا بوحدة المقاومة
الإمام السيد علي الخامنئي مستقبلا القيمين على شؤون الحج: نظرا للأحداث الجارية في غزة فإنّ الحج هذا العام هو حج البراءة
الإمام الخامنئي: ما يحدث في غزة وفلسطين سيبقى في التاريخ وهو مؤشر من شأنه أن يوضح الطريق إلى مستقبل البشرية
هيئة عمليات التجارة البريطانية: بلاغ عن انفجارين قرب سفينة تجارية على بعد 82 ميلًا بحريًّا جنوب مدينة عدن اليمنية
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
سرايا القدس تقصف سديروت ونير عام ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية ردا على الجرائم بحق الشعب الفلسطيني
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
هيئة المعابر في غزة: توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى القطاع بعد اقتحام الدبابات الصهيونية معبر رفح
منذ 1 ساعة
7 May، 2024
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