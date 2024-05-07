غارات متواصلة من طائرات الإحتلال الحربية تستهدف المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 03:08

غارات متواصلة من طائرات الإحتلال الحربية تستهدف المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 2 ساعة 7 May، 2024
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