إعلام العدو: مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين جراء القصف الصاروخي اليوم على كرم أبو سالم بغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2024 - 00:34

إعلام العدو: مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين جراء القصف الصاروخي اليوم على كرم أبو سالم بغلاف غزة

منذ 2 ساعة 5 May، 2024
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