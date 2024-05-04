مراسل المنار: مدفعية العدو استهدفت أطراف جبل بلاط لجهة بلدة رامية بـ 3 قذائف – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 4 2024 - 10:34

مراسل المنار: مدفعية العدو استهدفت أطراف جبل بلاط لجهة بلدة رامية بـ 3 قذائف

منذ 24 mins 4 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة