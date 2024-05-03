مسيرة جماهرية حاشدة في صعدة شمال اليمن دعماً لغزة ورفضاً للعدوان الصهيوني المتواصل على القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 10:38

مسيرة جماهرية حاشدة في صعدة شمال اليمن دعماً لغزة ورفضاً للعدوان الصهيوني المتواصل على القطاع

منذ 37 mins 3 May، 2024
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