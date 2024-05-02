سي ان ان نقلاً عن شرطة لوس أنجلوس: ارتفاع عدد المتظاهرين في الاحتجاجات الطلابية الداعمة لفلسطين في الجامعات الأميركية إلى 1700 – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 10:38

سي ان ان نقلاً عن شرطة لوس أنجلوس: ارتفاع عدد المتظاهرين في الاحتجاجات الطلابية الداعمة لفلسطين في الجامعات الأميركية إلى 1700

منذ 1 ساعة 2 May، 2024
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