اسامة حمدان للمنار: المقاومة احبطت مشروع سلطة سياسية جديدة في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 21:42

اسامة حمدان للمنار: المقاومة احبطت مشروع سلطة سياسية جديدة في قطاع غزة

منذ 13 mins 1 May، 2024
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