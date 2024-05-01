اعلام العدو: 248 ضابطا وجنديا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة بينهم 25 جراحهم خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 16:58

اعلام العدو: 248 ضابطا وجنديا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة بينهم 25 جراحهم خطيرة

منذ 19 mins 1 May، 2024
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