كتائب القسام تدك قوات العدو الاسرائيلي المتواجدة في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 16:58

كتائب القسام تدك قوات العدو الاسرائيلي المتواجدة في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل

منذ 22 mins 1 May، 2024
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