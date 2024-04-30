المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا قاموا بنصب كمين محكم ‏ضد آلية عسكرية اسرائيلية عند ‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي و‏استهدفوها بالأسلحة الصاروخية الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة ‏و‏تم تدميرها واحتراقها بمن ‏فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 21:56

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا قاموا بنصب كمين محكم ‏ضد آلية عسكرية اسرائيلية عند ‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي و‏استهدفوها بالأسلحة الصاروخية الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة ‏و‏تم تدميرها واحتراقها بمن ‏فيها

منذ 16 mins 30 April، 2024
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