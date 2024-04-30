فوج إطفاء بيروت: انفجار في مطعم بمنطقة بشارة الخوري بسبب تسرب مادة الغاز ما أدى إلى سقوط 8 ضحايا وجريحين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 20:22

فوج إطفاء بيروت: انفجار في مطعم بمنطقة بشارة الخوري بسبب تسرب مادة الغاز ما أدى إلى سقوط 8 ضحايا وجريحين

منذ 1 ساعة 30 April، 2024
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