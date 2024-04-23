إحصائية 200 يوم منذ طوفان الأقصى: حزب الله نفذ 1637 عملية  ‫من لبنان منها 1404 استهدافات مواقع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 18:36

إحصائية 200 يوم منذ طوفان الأقصى: حزب الله نفذ 1637 عملية  ‫من لبنان منها 1404 استهدافات مواقع

منذ 13 mins 23 April، 2024
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