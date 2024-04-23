شارك تجمع المعلمين في لبنان في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ 21 لاتحاد المعلّمين العرب في مدينة الرباط، تحت شعار “بالعلم والمعرفة نبني الوطن”، بمشاركة وفود من مختلف الدول العربيّة.

وحضرت فلسطين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إضافة إلى الوحدة بين المؤتمرين وقد تم خلالها التأكيد على ضرورة وحدة المعلّمين والمعلّمات العرب وتضامنهم على مستوى العالم بأسره.

وشدد المجتمعون على ضرورة تبادل الأفكار والنقاش حول مختلف القضايا في الشأن التّعليمي ومواجهة التحدّيات وتعزيز فرص التعلّم في العالم العربي.

ودعوا إلى إرساء قواعد متينة وعلاقات قوية للتغلّب على التحديات والدفع بعجلة التقدم والتنمية التربوية والتعليمية. كما وجّه الحضور تحيّة للمعلّمين الشهداء في كلّ من لبنان وفلسطين مع التأكيد على أنّ للمعلّم قامته ومقامه الواجب الحفاظ عليها.

المصدر: بريد الموقع