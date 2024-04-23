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April 23 2024 - 18:36

انطلاق أعمال المؤتمر 21 لاتحاد المعلمين العرب في الرباط بمشاركة تجمع المعلمين في لبنان

منذ 51 mins 23 April، 2024
تجمع المعلمين في لبنان / المغرب
المغرب - عربي وإقليمي - لبنان

شارك تجمع المعلمين في لبنان في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ 21 لاتحاد المعلّمين العرب في مدينة الرباط، تحت شعار “بالعلم والمعرفة نبني الوطن”، بمشاركة وفود من مختلف الدول العربيّة.

وحضرت فلسطين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إضافة إلى الوحدة بين المؤتمرين وقد تم خلالها التأكيد على ضرورة وحدة المعلّمين والمعلّمات العرب وتضامنهم على مستوى العالم بأسره.

وشدد المجتمعون على ضرورة تبادل الأفكار والنقاش حول مختلف القضايا في الشأن التّعليمي ومواجهة التحدّيات وتعزيز فرص التعلّم في العالم العربي.

ودعوا إلى إرساء قواعد متينة وعلاقات قوية للتغلّب على التحديات والدفع بعجلة التقدم والتنمية التربوية والتعليمية. كما وجّه الحضور تحيّة للمعلّمين الشهداء في كلّ من لبنان وفلسطين مع التأكيد على أنّ للمعلّم قامته ومقامه الواجب الحفاظ عليها.

المصدر: بريد الموقع

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