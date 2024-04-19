مجموعة السبع: نؤكد معارضتنا شنّ عملية عسكرية “اسرائيلية” في رفح ونحذر من عواقبها الكارثية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2024 - 15:00

مجموعة السبع: نؤكد معارضتنا شنّ عملية عسكرية “اسرائيلية” في رفح ونحذر من عواقبها الكارثية

منذ 12 mins 19 April، 2024
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