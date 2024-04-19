قائد الجيش الايراني: خبراؤنا حالياً يجرون تقييماً لحادث أصفهان وسيعلنون عن نتائجه في وقت لاحق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2024 - 13:12
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الرئيس الإيراني: عملية الوعد الصادق كانت خطوة ضرورية وتعد انتصارا وجلبت مزيدا من التضامن والقوة الى بلدنا
المقاومة الإسلامية استهدفت مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة يرؤون (قرية صلحا اللبنانية المحتلة)
المقاومة الإسلامية: استهدفنا مستعمرة يرؤون ردا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية وخصوصا بلدتي كفركلا والخيام
المقاومة الإسلامية تستهدف تحركاً لجنود العدو في موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وتصيبه اصابة مباشرة
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 33970 شهيداً و76770 اصابة
الدفاع السورية: العدو الصهيوني شن فجر اليوم عدوانا بالصواريخ على مواقع دفاعاتنا الجوية جنوب البلاد موقعا خسائر مادية
جيش الاحتلال يعترف بإصابة جنديين خلال المواجهات مع المقاومين في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة
حماس تدعو الى الحشد والرباط في المسجد الأقصى بدءا من اليوم وحتى الاثنين المقبل دفاعا عن الأقصى وإفشالا لمخططات العدو
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
عبد اللهيان: التزمنا طويلا بضبط النفس لكن لم يكن لدينا خيار سوى الرد على العدوان بعد قصف قنصليتنا
عبداللهيان: إذا انتهك النظام الصهيوني سيادتنا سنرد بشكل رادع ويجب إرغامه على عدم القيام بأي مغامرة عسكرية ضد مصالحنا
بايدن: دافعنا عن إسرائيل وساعدناها في مواجهة الهجوم واليوم نحمل إيران المسؤولية عن طريق العقوبات وقيود التصدير
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي لن ينجح عبر جرائمه في تحقيق صورة نصر لجيشه بالرغم من دعم الغرب الذي لا يتوقف له
السيد الحوثي: جبهة حزب الله في تصاعد وتأثيرها على العدو مستمر وجبهة العراق مستمرة وأسهمت في عملية "الوعد الصادق"
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: أي اعتداء على الأراضي الإيرانية من الكيان الصهيوني سيقابل برد حازم وسيجعله يندم
بايدن: دافعنا عن إسرائيل وساعدناها في مواجهة الهجوم واليوم نحمل إيران المسؤولية عن طريق العقوبات وقيود التصدير
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
NBC الاميركية: غوغل تطرد 28 موظفاً بعد اضرابهم احتجاجاً على عقد بقيمة 1.2 مليار دولار مع الحكومة والجيش "الاسرائيليين"
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
قائد الجيش الايراني: خبراؤنا حالياً يجرون تقييماً لحادث أصفهان وسيعلنون عن نتائجه في وقت لاحق
منذ 1 ساعة
19 April، 2024
عاجل
أصفهان
الجيش الايراني
التعليقات
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