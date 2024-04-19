قصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2024 - 07:10
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مراسل المنار: جنود العدو الصهيوني استهدفوا أحد أبراج المراقبة التابعة للجيش اللبناني في رأس الناقورة بنيران الرشاشات
المقاومة الإسلامية استهدفت بالمدفعية فريقا فنيا للعدو الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات التجسسية في ثكنة راميم
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد جميل الشامي "ابو زهراء" من بلدة كفركلا والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد علي أحمد حمادة "فلاح" من بلدة الدوير والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الاعلام الحكومي بغزة: ما زال مصير نحو ألف شخص من المواطنين والكوادر الطبية الذين كانوا يتواجدون بمجمع الشفاء مجهولاً
الاعلام الحكومي بغزة: عثرنا في مجمع الشفاء على جثامين لنساء ومسنين وجرحى تم تكبيل أيدي بعضهم وتجريدهم من ملابسهم
الأمين العام للأمم المتحدة: الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية ولا ينقصه سوى خطأ واحد لنشوب نزاع أوسع مدمر
غوتيريش: حان الوقت لوضع حد لهذه الدوامة من الانتقام الدموي ووضع حد للأعمال العدائية في غزة سينزع فتيل التوتر في المنطقة
ممثلة فرنسا أمام مجلس الأمن: ندعو الأطراف في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس وتفادي التصعيد
عبد اللهيان: التزمنا طويلا بضبط النفس لكن لم يكن لدينا خيار سوى الرد على العدوان بعد قصف قنصليتنا
السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: الموقف الرسمي لمعظم الدول العربية والإسلامية يتصدر دائرة المتخاذلين عن نصرة فلسطين
السيد الحوثي: لولا جهاد الشعب الفلسطيني والمجاهدين في لبنان لكان شر العدو الإسرائيلي قد اتجه إلى كل البلدان
السيد الحوثي: عملياتنا مستمرة ونؤكد للأميركي والبريطاني وللكل أنه لا يمكن لأحد أبدا أن يوقف عملياتنا المساندة لغزة
بايدن: دافعنا عن إسرائيل وساعدناها في مواجهة الهجوم واليوم نحمل إيران المسؤولية عن طريق العقوبات وقيود التصدير
NBC الاميركية: غوغل تطرد 28 موظفاً بعد اضرابهم احتجاجاً على عقد بقيمة 1.2 مليار دولار مع الحكومة والجيش "الاسرائيليين"
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
قصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة
منذ 51 mins
19 April، 2024
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