أكد قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي أن الرد الإيراني كان مهما وقويا، مشيراً الى أن اليمن ثابت على موقفه في مساندة أهل غزة والمقاومة الفلسطينية ومتوعدا العدو بمزيد من الضربات.

ورأى السيد الحوثي أن “الرد الإيراني كان مهما وقويا،ولأهداف مهمة شارك المحور أيضا في الرد من مختلف الجبهات المساندة”، وأكد أن “عملية الوعد الصادق ثبتت معادلة الرد على العدو الإسرائيلي في مقابل مسعى العدو لفرض قاعدة الاستباحة”.

وجدد السيد الحوثي التأكيد على أنه ليس هناك أي حل يسهم في الاستقرار في المنطقة بشكل صحيح إلا بوقف العدوان والحصار على غزة، وجزم بأن “اليمن ثابت على موقفه في مساندة أهل غزة ومتوعدا العدو بمزيد من الضربات”.

المصدر: قناة المنار