السيد الحوثي : هذه الأسابيع انسحبت عدة قطع بحرية من البحر الأحمر وهذا الشيء مفيد وكل المنسحبين يتحدثون عن فاعلية العمليات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2024 - 18:10

السيد الحوثي : هذه الأسابيع انسحبت عدة قطع بحرية من البحر الأحمر وهذا الشيء مفيد وكل المنسحبين يتحدثون عن فاعلية العمليات

منذ 40 mins 18 April، 2024
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