صـدر عن المديرية العـامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة البلاغ الآتي: “بتاريخ 15-04-2024، أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى إحدى المدارس في بلدة حوش الحريمة – البقاع، وسرقوا من داخلها 22 حاسوبًا محمولاً (Laptop)، وفرّوا إلى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية منفّذي عملية السرقة وتوقيفهم. ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات وبسرعة قياسية، إلى تحديد هوية الفاعلَيْن، وهما:

– ع. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)

– ع. د. (من مواليد عام ٢٠٠٣، مكتوم القيد)

بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة وفي خلال ساعات من توقيفهما في بلدة حوش الحريمة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عملية السرقة من داخل المدرسة المذكورة، وأنهما قاما بنقل المسروقات وتخبئتها داخل محل معد لتصليح السيّارات يعملان فيه في المحلة عينها. على الأثر، توجّهت إحدى دوريات شعبة المعلومات إلى المكان المشار إليه، وبتفتيشه ضبطت في داخله المسروقات موضّبة بأكياس طحين ومخبّأة داخل إطارات سيارات.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام