اعلام العدو: لقد حدد حزب الله نقطة تجمع للجنود ونفذ هجوما مركبا عبر إطلاق صاروخين مضادين للدروع ومسيّرتين إنتحاريتين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2024 - 19:18
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إصابة 14 جنديا صهيونيا بينهم 6 حالات خطرة اثر استهداف المقاومة الإسلامية بالمسيرات والصواريخ مقراً لهم في "عرب العرامشة"
سلطات الاحتلال تصدر تنبيهاً لجميع المستوطنات على بعد 4 كلم من الحدود مع لبنان بتجنب التجمعات في الأماكن غير المحمية
المقاومة ترد على إعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية وتستهدف وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة
المقاومة تستهدف انتشاراً مستحدثاً للعدو جنوب ثكنة برانيت ومقر قيادة الفرقة 91 في الثكنة وتجمعاً في محيط موقع راميا
المقاومة تستهدف ثكنة زبدين في مزارع شبعا بصواريخ "فلق" والتجهيزات التجسسية في موقع الرمثا بالأسلحة المناسبة
الاحتلال يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان ويستهدف راشيا الفخار والناقورة والفرديس والهبارية ويارين والضهيرة وعيتا الشعب
شعبة تأهيل الجنود الصهاينة المعاقين تقر بأنها استقبلت أكثر من 7200 مصابا وتستعد لاستقبال 20 ألفا حتى نهاية العام الجاري
ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين إلى نحو 12 ألف بزيادة قدرها نحو 7 آلاف منذ 7 اكتوبر من دون حسبان أسرى غزة
المكتب الحكومي في غزة يعلن أن الاحتلال اعتقل منذ بداية العدوان أكثر من 5 آلاف فلسطيني من القطاع ويمارس بحقهم التعذيب
وثائق نشرها الإعلام البريطاني تشير إلى أن حكومة الاحتلال سرعت بناء المستوطنات في القدس في إطار السعي لتهويد المدينة
متظاهرون يقاطعون إفادة لوزير الحرب ورئيس هيئة الأركان الأمريكيين أمام مجلس النواب للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة
السيد رئيسي: لا ذكر لخيارات عسكرية في اعتبارات أمريكا وذلك بسبب اقتدار قواتنا المسلحة والكيان الصهيوني فشل استراتيجياً
السيد رئيسي: طوفان الاقصى أثبت أن الكيان الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت وعملية الوعد الصادق كانت إجراء عقابياً غير شامل
اعلام العدو: لقد حدد حزب الله نقطة تجمع للجنود ونفذ هجوما مركبا عبر إطلاق صاروخين مضادين للدروع ومسيّرتين إنتحاريتين
منذ 35 mins
17 April، 2024
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