مراسل المنار: طائرات العدو الصهيوني تستهدف المنطقة بين بلدتي عيترون وبليدا في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 23:26

مراسل المنار: طائرات العدو الصهيوني تستهدف المنطقة بين بلدتي عيترون وبليدا في جنوب لبنان

منذ 9 mins 30 April، 2024
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