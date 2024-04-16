ردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل وخصوصًا على ‏بلدتي عين بعال والشهابية قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بصواريخ ‏الكاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2024 - 21:56

ردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل وخصوصًا على ‏بلدتي عين بعال والشهابية قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بصواريخ ‏الكاتيوشا

منذ 1 ساعة 16 April، 2024
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