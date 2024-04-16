التجويع مستمر في غزة.. اقصى الآمال ربطة خبز – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2024 - 15:52

التجويع مستمر في غزة.. اقصى الآمال ربطة خبز

منذ 34 mins 16 April، 2024
فلسطين

كيف تلقف اهل مدينة غزة الحصول على بعض من الطحين وارغفة الخبز؟ .

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