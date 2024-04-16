المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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مستوطنون صهاينة يقتحمون بحماية من جيش الاحتلال منازل أهالي قرية شعب البطم في مسافر يطا وبلدة بروقين غرب سلفيت
إعلام العدو: قاعدة "نيفاتيم" الجوية التي كانت هدفاً للصواريخ الإيرانية هي أهم قاعدة لسلاح الجو في "إسرائيل"
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: سنرد بشكل هائل وواسع وموجع على أي عمل يستهدف المصالح الإيرانية وعلى كل مرتكبيه
رئيس بلدية مستوطنة المطلة: لم يبق في المستوطنة إلا 34 شخصا والجنود ينامون في منازل المستوطنين
المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية
منذ 14 mins
16 April، 2024
عاجل
المقاومة الاسلامية
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