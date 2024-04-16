وصول شهيد و 9 إصابات إلى مستشفى كمال عدوان بعد قصف طيران الإحتلال لمسجد شهداء الفاخورة في مخيم جباليا شمال القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2024 - 01:54

وصول شهيد و 9 إصابات إلى مستشفى كمال عدوان بعد قصف طيران الإحتلال لمسجد شهداء الفاخورة في مخيم جباليا شمال القطاع

منذ 1 ساعة 16 April، 2024
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