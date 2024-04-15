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April 15 2024 - 02:16

مندوب الصين في مجلس الأمن: طول أمد النزاع في قطاع غزة سيزيد التوتر في المنطقة

منذ 55 mins 15 April، 2024
مندوب الصين في مجلس الامن
الامم المتحدة

أكد مندوب الصين في مجلس الأمن تشانج جيون ، إن “الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق كان خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي”

وفي جلسة لمجلس الامن الدولي عقدت فجر اليوم لبحث الرد الايراني على استهداف القنصلية الايرانية في دمشق، قال جيون: “طول أمد النزاع في قطاع غزة سيزيد التوتر في المنطقة”.

وشنت إيران خلال الليلة الماضية هجوما مباشرا باستخدام المسيّرات والصواريخ على الأراضي المحتلة، في أعقاب تعرض قنصليتها في دمشق مطلع نيسان/أبريل الجاري لقصف أسفر عن ارتقاء 7 شهداء من حرس الثورة الاسلامية الإيرانية، بينهم الجنرال محمد رضا زاهدي.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت في وقت سابق من أمس الاحد، استدعاء سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مؤكدة أنها أبلغت سفراء الدول الأوروبية أن “عملية الحرس الثوري تمت في إطار حقنا في الدفاع عن النفس، وملتزمون بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة”.

المصدر: وكالة يونيوز

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