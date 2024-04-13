أعلن مركز رصد الزلازل الصيني عن وقوع هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر في منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.

وجاء في بيان صدر عن المركز اليوم السبت أنه تم تسجيل الهزة في الساعة 13:44 بالتوقيت المحلي بمنطقة نغاري.

وأضاف أن مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

كما أعلن مركز رصد الزلازل الأمريكي تسجيل هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر قرب السواحل الإندونيسية.

وقالت إن الهزة وقعت في الساعة 06:26 السبت بالتوقيت العالمي على عمق 38.7 كم وبعد 151 كم شمال غربي مدينة توبيلو بجزيرة هالماهيرا الإندونيسية.

المصدر: وكالات