رئيس وزراء أستراليا : مقتل عاملة إغاثة أسترالية بغزة غير مقبول مثله مثل مقتل كل شخص “بريء” بهذا الصراع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2024 - 09:54

رئيس وزراء أستراليا : مقتل عاملة إغاثة أسترالية بغزة غير مقبول مثله مثل مقتل كل شخص “بريء” بهذا الصراع

منذ 34 mins 4 April، 2024
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