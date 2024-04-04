قال الإمام السيد علي الخامنئي في تغريدة له باللغة العبرية “بعون الله سنجعل الصهاينة يتوبون عن جريمتهم العدوانية على القنصلية الإيرانية في دمشق”.

وكانت قد أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية الإيرانية، الاثنين الفائت استشهاد العميد محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاج رحيمي وخمسة من مرافقيهم في الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الهجوم الصاروخي على مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الايرانية في دمشق.

وقال البيان ان “في أعقاب الهزائم الفادحة التي مني بها الكيان الصهيوني أمام المقاومة الفلسطينية ومقاومة أهل غزة والإرادة الفولاذية لمقاتلي جبهة المقاومة الإسلامية في المنطقة، مساء اليوم، استهدفت طائرات هذا الكيان المزيف في جريمة جديدة مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق بهجوم صاروخي، وعلى إثر هذه الجريمة استشهد العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي والشهيد حسن امان اللهي والشهيد السيد مهدي جلالتي و الشهيد محسن صداقت والشهيد علي أقا بابائي والشهيد السيد علي صالحي روزبهاني”.

المصدر: وكالة يونيوز