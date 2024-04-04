أدان الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، القس جيري بيلاي، مقتل عمال الإغاثة في غزة.

وقدم بيلاي تعازيه للعائلات والأصدقاء “الذين أصيبوا بالصدمة والحداد عند سماعهم نبأ مقتل سبعة أشخاص يعملون في منظمة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) في غارة إسرائيلية”.

وقال بيلاي إن “العاملين في المجال الإنساني يجب ألا يكونوا أبداً أهدافًا في الصراع “، مضيفًا أنه “من المأساوي أن يفقد الأشخاص الذين يكرّسون وقتهم في خدمة الآخرين حياتهم”.

وأكد أن “هذه الهجمات التي تودي بحياة الأبرياء غير مقبولة على الإطلاق ولا يمكن تبريرها على أي مستوى”.

ودعا الكنائس إلى “المشاركة في رفع أصواتها للصلاة من أجل العدالة والسلام والمصالحة في غزة”.

وطالب القس بيلاي، بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، مضيفًا: “يجب أن تتوقف أعمال القتل غير المنطقية هذه ضد الأبرياء”.

وكان قد استشهد خمسة مواطنين، بينهم عاملون في منظمات دولية، وأصيب آخرون، مساء أمس الإثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.

المصدر: وكالة يونيوز