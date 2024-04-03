شهيد بغارة صهيونية على حي الجنينة شرق رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2024 - 20:54
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الإمام الخامنئي: الكيان الصهيوني وقع في مصيدة لا نجاة منها في غزة وهو يصبح يوميا أضعف وأقرب إلى الزوال أكثر فأكثر
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: ما يجري اليوم في فلسطين والعالم هو طوفان الأحرار ونأمل أن يزداد ويقوى مع الوقت
السيد نصرالله: التقدير لجبهات الإسناد المقاتلة المباشرة في لبنان واليمن والعراق التي تتحمل التهديدات ولا تخلي الساحة
السيد نصرالله: التحية لجبهات الاحتضان كإيران الثابتة إلى جانب فلسطين برغم ما تتعرض له وسوريا التي تتعرض للعدوان يوميا
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: الكيان الصهيوني على وشك الانهيار ومشاريع التسوية مقامرة خاسرة
السيد رئيسي: طوفان الأقصى هو نقطة تحول في تاريخ المواجهة مع الكيان الصهيوني ولن يتمكن بجرائم الحرب من ترميم هزيمته
السيد رئيسي: الهجوم الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني على قنصلية الجمهورية الإسلامية في دمشق لن يمر دون عقاب
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: أبطال غزة وفلسطين كسروا حاجز الخوف ونحن أمام فرصة تاريخية لهزيمة العدو
هنية: طوفان الأقصى وحدت جبهات المقاومة من لبنان إلى فلسطين واليمن والعراق بدعم وإسناد من إيران
هنية: المقاومة قالت نحن أمة لا نسكت على ضيم ولا نقبل أن يستفرد العدو بغزة التحية لجبهات محور المقاومة المشتعلة
النخالة: المقاومة في لبنان والعراق وسوريا واليمن وقفت داعمة للأشقاء في غزة ولإيران دورها الداعم للمقاومة الفلسطينية
قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي: القضية الفلسطينية قضية مركزية وشعبنا يتحرك رسميا وشعبيا لنصرتها
السيد الحوثي: نقول للشعب الفلسطيني إن اليمنيين لن يألوا جهدا لتقديم المساعدة وثابتون على هذا الموقف
الأمين العام لحركة النجباء العراقية الشيخ أكرم الكعبي: عملياتنا ضد العدو الصهيوني ستتوسع وتيرتها ما دام العدوان على غزة
الأمين العام لمنظمة بدر العراقية هادي العامري: للمقاومة العراقية دور مبدئي بنصرة غزة ومصممة على إنهاء الاحتلال الأميركي
المقاومة الإسلامية استهدفت مجموعة من جنود العدو أثناء قيامهم بتحصين موقع المرج بقذائف المدفعية وأوقعت اصابات مؤكدة
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد على طريق القدس حسن إبراهيم علول (حسن) مواليد 2003 من بلدة السكسكية الجنوبية
سرايا القدس تزف الشهيد المجاهد محمد عبد العزيز الرنتيسي الذي ارتقى على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان
العدوان الصهيوني المتواصل على غزة يدخل يومه الـ180 موقعاً المزيد من الشهداء والجرحى وسط دعم أميركي وأوروبي
وزارة الصحة في غزة: العدو ارتكب 5 مجازر في غزة وصل منها الى المستشفيات 59 شهيدا و83 جريحا في الـ24 ساعة الأخيرة
ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين الى 140 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة
تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة: أضرار البنية التحتية في غزة من 7 أكتوبر الى يناير 2024 بلغت 18.5 مليار دولار
سرايا القدس ولواء العامودي في كتائب شهداء الأقصى يقصفون تموضعا لجنود وآليات العدو جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون الثقيل
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
شهيد بغارة صهيونية على حي الجنينة شرق رفح جنوب قطاع غزة
منذ 5 mins
3 April، 2024
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