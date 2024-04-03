مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشن غارتين على مرتفعات الهبارية وأطراف كفرحمام في منطقة العرقوب جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2024 - 15:38

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشن غارتين على مرتفعات الهبارية وأطراف كفرحمام في منطقة العرقوب جنوبي لبنان

منذ 37 mins 3 April، 2024
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