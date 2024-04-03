اقتصاد|الذهب يواصل ارتفاعاته القياسية مع عودة المخاوف من التضخم في أمريكا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 3 2024 - 12:30

اقتصاد|الذهب يواصل ارتفاعاته القياسية مع عودة المخاوف من التضخم في أمريكا

منذ 18 mins 3 April، 2024
Goldaaa
اقتصاد - صفحات منوعة

واصلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا اليوم الأربعاء إذ عززت المخاوف من الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط، فضلا عن تجاهل المتعاملين للشكوك بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع عائدات سندات الخزانة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 2283.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2288.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وسجل المعدن النفيس مستويات قياسية على التوالي منذ يوم الخميس.
وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة واحدا بالمئة إلى 2304.20 دولار.

المصدر: رويترز

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة