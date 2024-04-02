الإمام السيد علي الخامنئي في بيان بخصوص العدوان الصهيوني على السفارة الايرانية بدمشق: الصهاينة سيندمون على جرائمهم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2024 - 13:34

الإمام السيد علي الخامنئي في بيان بخصوص العدوان الصهيوني على السفارة الايرانية بدمشق: الصهاينة سيندمون على جرائمهم

منذ 46 mins 2 April، 2024
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