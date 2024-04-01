علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس على ما كشفته وسائل إعلام عبرية، حول إنشاء جيش الاحتلال لمناطق إعدام، على امتداد قطاع غزة، يتم قتل من يتحرك فيها، دون أي تمييز.

وقالت حركة حماس إن “إنشاء جيش الاحتلال لمناطق إعدام هو جريمة حرب وحشية، وانتهاك لكافة أعراف وقوانين الحروب، باستهداف مدنيين عزّل، في حوادث مستمرة، كشَفت عن بعضها مقاطع فيديو تم بثها سابقا”.

وطالبت حماس الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، ببدء تحقيق فوري في هذه الجرائم البشعة، وغيرها من الانتهاكات الفاضحة التي تحدث بالصوت والصورة أمام العالم أجمع.

كما طالبت بمحاكمة قادة الاحتلال والعمل على وقف المجزرة المستمرة، وحرب الإبادة التي تُشَن ضد المدنيين العزّل، وحماية قيم الإنسانية التي يدوسها الاحتلال بغطاء وضوء أخضر من إدارة الرئيس بايدن.

المصدر: وكالة يونيوز