منظمة العفو الدولية: يوم الأرض تذكير بنضال الفلسطينيين ضد الفصل العنصري واستمرار “إسرائيل” في الإفلات من العقاب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2024 - 13:20

منظمة العفو الدولية: يوم الأرض تذكير بنضال الفلسطينيين ضد الفصل العنصري واستمرار “إسرائيل” في الإفلات من العقاب

منذ 8 mins 30 March، 2024
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